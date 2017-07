Vecchio vibra com vitória do Santos ‘na raça’ e diz: “Nem sei como fiz o gol”

Emiliano Vecchio passou por uma verdadeira reviravolta no Santos. Após ficar afastado por Dorival Júnior e quase ser emprestado pelo Peixe, o argentino ‘renasceu’ no clube com a chegada de Levir Culpi e marcou o gol da vitória santista sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de comemorar bastante seu primeiro tento com a camisa do alvinegro, o meia precisará acompanhar o lance novamente pela TV para saber o que aconteceu. Afinal, Vecchio admitiu que não viu como a bola entrou na meta de Jandrei.

“Nem eu sei como fiz o gol (risos). Vi que o goleiro saiu e que não tinha passe. Como contra o Atlético-PR errei, hoje fui feliz. Para nós era um jogo muito importante para nos aproximar do Grêmio. A Chape é um grande time. Às vezes se ganha jogando bem, outras se ganha na raça”, vibrou o argentino na saída do gramado.

A escalação do meia foi uma surpresa de Levir no jogo desta quarta-feira. Com apenas 15 jogos com a camisa santista, Vecchio ganhou a chance como titular na vaga de Leandro Donizete, que foi mal contra o Vasco, no último final de semana, no Engenhão.

Com a vitória, o Santos chegou aos 27 pontos e manteve-se na terceira colocação do torneio. No domingo, o Peixe recebe o Bahia, no Pacaembu, às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.