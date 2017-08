Vecchio treina com elenco do Santos e deve voltar no clássico

O meia Emiliano Vecchio voltou a treinar com o restante do elenco do Santos na tarde desta quinta-feira. O argentino participou normalmente da atividade física no CT Rei Pelé e deve estar à disposição do técnico Levir Culpi até o dia 10 de setembro, quando o Peixe recebe o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Ele não joga desde o dia 26 de julho, quando o alvinegro bateu o Flamengo por 4 a 2, na Vila Belmiro, mas acabou eliminado da Copa do Brasil. Na ocasião, Vecchio acabou substituído após sofrer uma ruptura no músculo adutor da coxa direita.

Para acelerar o retorno, o argentino fez tratamento durante dois períodos no CT. Além disso, ele passou por um procedimento em que retirou células regenerativas da medula óssea para aplicar no músculo adutor da coxa.

Caso siga treinando normalmente até a próxima semana, Vecchio será opção no banco de reservas do técnico Levir Culpi no clássico. O meia vinha atuando como titular antes da lesão.