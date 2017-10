Vecchio nega nova reclamação, mas toma 3º amarelo e desfalca Santos

Começando no banco de reservas no empate do Santos contra o Sport, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Emiliano Vecchio se envolveu em nova polêmica com o técnico Levir Culpi através das redes sociais.

Na véspera da partida com os pernambucanos, o argentino replicou uma mensagem em seu Twitter dando uma ‘indireta’ para o comandante.

“Por que o futebol está tão mal? Nos perguntamos, não? Joga quem mais corre, não quem mais pensa. A única coisa importante é correr e correr”, escreveu.

Após a igualdade com o Leão, Vecchio apagou a postagem. Logo depois, a assessoria de imprensa do Santos informou que o meia garantiu não comandar mais aquela conta no Twitter. Ele disse que bloqueou o endereço após ser barrado contra o Palmeiras por Levir por causa de outra postagem polêmica.

Porém, o comandante santista nem precisará se dar ao trabalho de cortar o argentino do confronto contra o Atlético-GO, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileiro. Afinal, Vecchio levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Sport e cumpre suspensão automática.