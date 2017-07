Vecchio ‘cutuca’ Dorival e elogia Levir no Santos: “Era o que faltava”

Já se passaram quase dois meses desde a saída de Dorival Júnior do Santos. Porém, o treinador segue tendo seu nome comentado no Peixe. Autor do gol da vitória santista sobre a Chapecoense, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Emiliano Vecchio não recebia oportunidades com o ex-treinador e estava próximo de deixar o clube.

Mas com a chegada de Levir Culpi, o argentino ‘renasceu’ no alvinegro e voltou a figurar entre os titulares, assim como Daniel Guedes, Alison e Thiago Ribeiro. Na visão do meia, a principal virtude do novo treinador é dar chances para todos os atletas do elenco, coisa que ele não via com Dorival.

“Futebol é mágico. Guedes estava cortado, não servia, e fez um jogo espetacular contra o Atlético. Nos deu a vitória. Thiago não era relacionado. Copete estava de lateral. Futebol tem essas, muda constantemente. Alison estava no Red Bull. Para um treinador você não se serve, para o outro você é útil. Mas eu nunca perdi a confiança em mim. Sempre soube que poderia jogar aqui no Santos. Com humildade e trabalho vou ajudar o time”, explicou o camisa 20.

“Jogador é empregado e o treinador é o chefe. O jogador tem que obedecer só. O que eu falei é que o Levir é muito experiente, há muito tempo no futebol. Eles sabem que com 11 não dá pra jogar três campeonatos, se não perde os três. Não somos robôs. Não se pode jogar todos. Ele vai mudando, dando oportunidades. Era o que faltava. É importante porque todos estão ligados. O Matheus Ribeiro estava a ponto de ir embora, ficou um mês sem treinar, treinou três e foi titular. Isso significa que o Levir vai colocar quem ele crê que está melhor”, ressaltou Vecchio.

Com o argentino novamente entre os titulares, o Santos encara o Bahia, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Jogar no Pacaembu é bom, sempre com resultados positivos, é um cenário confortável. É um jogo perigoso no domingo, Bahia ganhou os dois últimos jogos fora, contra Ponte e Atlético-MG. Não tem jogo fácil. Chega um momento do campeonato que se jogam muitos jogos um atrás do outro”, concluiu.