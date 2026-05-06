Vasco x Santos pelo Brasileiro Sub-20: veja onde assistir e prováveis escalações

Vasco e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.
Onde assistir
O jogo será transmitido pela Vasco TV (Youtube).
Como chegam os times
O Vasco vem de vitória no clássico contra o Botafogo por 1 a 0. O Gigante da Colina é o segundo colocado e tem 19 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Já o Santos é o quarto colocado, com 17 pontos. O time alvinegro vem de vitória por 2 a o sobre o Fluminense.
Prováveis escalações
Vasco: Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Bruno Andre, Wanyson, Gustavo, Riquelme Avellar, Samuel, Ramon Rique, Andrey, Lukas, Anderson Júnio
Técnico: Matheus Sylvestre
Santos: Pedro, João Alencar, Pedro Hian, Gabriel, Samuel Pierre, Marcelo Contreras, João Victor, Profeta, Pedro Assis, Vinicius Fabri, Davi Fernandes
Técnico: Vinícius Marques
Arbitragem
Árbitro: Thiago Gomes da Silva (RJ)
Ficha técnica
