Vasco x Santos pelo Brasileiro Sub-20: veja onde assistir e prováveis escalações

Publicado 05/05/2026 às 22:25 • Atualizado 05/05/2026 às 22:28

Vasco e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Vasco TV (Youtube).

Como chegam os times

O Vasco vem de vitória no clássico contra o Botafogo por 1 a 0. O Gigante da Colina é o segundo colocado e tem 19 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Já o Santos é o quarto colocado, com 17 pontos. O time alvinegro vem de vitória por 2 a o sobre o Fluminense.

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Bruno Andre, Wanyson, Gustavo, Riquelme Avellar, Samuel, Ramon Rique, Andrey, Lukas, Anderson Júnio
Técnico: Matheus Sylvestre

Santos: Pedro, João Alencar, Pedro Hian, Gabriel, Samuel Pierre, Marcelo Contreras, João Victor, Profeta, Pedro Assis, Vinicius Fabri, Davi Fernandes
Técnico: Vinícius Marques

Arbitragem

Árbitro: Thiago Gomes da Silva (RJ)

Ficha técnica

Confronto: Vasco x Santos
Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 (rodada 10)
Data e horário: Quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio São Januário
Transmissão: Vasco TV (Youtube)

