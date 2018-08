Variação tática de Cuca anima Daniel Guedes no Santos: “Muito motivado”

Uma variação tática de Cuca, novo técnico do Santos, anima Daniel Guedes. Na estreia, diante do Cruzeiro, o treinador deslocou Victor Ferraz para o meio-campo e escalou o Menino da Vila na lateral direita no segundo tempo da derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro.

A alternativa de Cuca surpreendeu Guedes. A opção não surtiu efeito no placar, mas a dupla conseguiu criar boas jogadas na dobradinha pela direita.

“Foi uma surpresa ser chamado para entrar no jogo, ainda mais como a primeira alteração do Cuca. Ao mesmo tempo que fui surpreendido, me senti muito motivado para fazer o melhor. Infelizmente acabamos derrotados, mas pude voltar a atuar. E me sinto pronto para ajudar, caso ele veja como opção essa alteração na equipe para os próximos desafios”, disse Daniel Guedes, à Gazeta Esportiva.

Daniel Guedes e Victor Ferraz vivem bom duelo na temporada. O jovem virou titular após uma lesão no ombro do camisa 4, mas perdeu a posição ainda com Jair Ventura e permaneceu no banco de reservas na estreia de Cuca.

Guedes tem 22 jogos e quatro assistências em 2018. Ferraz atuou 18 vezes e deu dois passes para gol, além de marcar uma vez. O experiente lateral de 30 anos seguirá como titular contra o Botafogo neste sábado, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A escalação provável é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison; Rodrygo, Carlos Sánchez, Renato e Bruno Henrique; Gabigol

