Vanderlei vê infelicidades e pede para Santos não abaixar a cabeça

Referência do Santos, Vanderlei analisou a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na noite desta quarta-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O goleiro viu os dois gols dos donos da casa como “infelicidade” e pediu para o Peixe não “abaixar a cabeça” para a sequência do Paulistão e Libertadores.

“O primeiro tempo não tinha condições de jogo (por causa da chuva). Tinha de cruzar a bola no ataque e ver o que dava. Segundo tempo melhorou um pouquinho, mas não conseguimos criar tanto. Tomamos dois gols bobos, que não costumamos tomar. Não podemos abaixar a cabeça”, disse Vanderlei, ao Premiere.

“A gente sabe que o trabalho está sendo feito da melhor maneira. Pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com Corinthians, São Paulo e Palmeiras no Campeonato. Vamos voltar a vencer, que é nosso principal objetivo”, completou o camisa 1.

O Santos voltará a campo para enfrentar o São Bento, domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O Peixe já está classificado para as quartas de final.