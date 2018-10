Vanderlei se antecipa e pede confronto direto com o Galo na Vila

O objetivo de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América e chegar ao fim da temporada ao menos com um alento motiva o time do Santos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A expectativa é tão grande que internamente já há quem pense no confronto com o Atlético-MG, agendado para acontecer só daqui a sete rodadas. Isso porque o Galo é justamente quem fecha o G6, três pontos à frente do Peixe.

A grande questão envolvendo o ainda distante duelo com os mineiros não é nenhuma novidade. Ciente da preferência da atual diretoria do clube por mandar os jogos da equipe no Pacaembu, Vanderlei resolveu se antecipar e externar sua preferência na tarde dessa quarta-feira, antes do treino no CT Rei Pelé.

“Óbvio que a gente tem uma grande torcida em São Paulo, a gente também joga bem no Pacaembu, só que a gente tem que entender o memento. Esse ano temos feito excelentes partidas na Vila. A mística da Vila voltou. Estamos indo muito bem na Vila, prefiro jogar na Vila, mas não depende da gente. Tem muitos assuntos, logística, ir para São Paulo, aqui estamos a cinco minutos da Vila. Nesse momento seria ideal jogar na Vila Belmiro”, avisou o goleiro.

Os santistas já atuaram 18 vezes no Urbano Caldeira nessa temporada, além de outras 11 no Paulo Machado de Carvalho. O retrospecto marca nove vitórias na Baixada, quatro empates e cinco derrotas, enquanto na capital foram três vitórias, seis empates e dois reveses.

“Estamos a três pontos do Atlético, mas temos de pensar jogo a jogo. Foco total no Fluminense, para aí sim ter a oportunidade contra o Galo, no confronto direito”, concluiu Vanderlei.

Antes de encontrar o Galo na penúltima rodada da competição nacional, o time de Cuca enfrentará, na sequência do duelo com o Tricolor das Laranjeiras, Palmeiras (fora), Chapecoense (casa), Flamengo (fora), América-MG (fora) e Botafogo (casa). O derradeiro compromisso será contra o Sport Recife (fora).

