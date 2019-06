Vanderlei pode jogar Brasileirão por outro clube, mas não pensa em sair do Santos

Vanderlei terminou o primeiro semestre como reserva de Everson e fez apenas seis jogos pelo Santos no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de disputar a competição por outra equipe (o limite é de sete). Mas o goleiro não pensa em sair.

Vanderlei foi procurado por Flamengo, Grêmio e São Paulo entre o fim de 2018 e o início de 2019. O Peixe não abriu negociações e contratou Everson a pedido de Jorge Sampaoli. Agora, ao que tudo indica, o camisa 22 desbancará o 1 no restante da temporada.

“Vanderlei tem contrato com o Santos, e como grande profissional que é, sempre respeitará as posições do clube. Cumprirá seu contrato da melhor forma possível. Qualquer coisa diferente disto, somente o Santos pode falar”, disse Carlos Eduardo Guimarães, empresário de Vanderlei, à Gazeta Esportiva.

Vanderlei era titular absoluto de 2015 e, para parte do elenco, Everson não fez o suficiente para tirar a posição de um dos líderes do grupo. A decisão de Sampaoli, porém, não causou qualquer atrito e os goleiros se dão bem. O preparador Arzul não participou da definição.

Vanderlei tem 35 anos e 258 jogos pelo Santos. O contrato do goleiro vai até 31 de dezembro de 2020.

