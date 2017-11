Vanderlei espera nova postura do Santos com Elano: “Não podemos só falar”

Além das grandes defesas, Vanderlei se notabilizou pelo jeito mais reservado fora do campo. Jogador de poucas palavras, o goleiro quer que o elenco do Santos siga seu exemplo: menos papo e mais atitude.

Após a demissão de Levir Culpi e a efetivação de Elano como técnico interino, o Peixe encara o Atlético-MG, neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Vanderlei, a equipe santista precisa do triunfo para seguir sonhando com o título.

“Podemos diminuir a vantagem do Corinthians, mas não podemos ficar só na especulação e no falar. Temos que mudar a postura em campo. Procurar vencer as partidas, não importa como. Meio a zero já está valendo. É importante conquistar os três pontos. Isso vai nos dar a confiança. Ainda não dá para pensar no Vasco (adversário da 33ª rodada, também na Vila Belmiro). Temos que pensar em jogo após jogo”, disse o goleiro.

Na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Peixe a seis do líder Corinthians. E o sonho da conquista do título segue vivo muito em função de Vanderlei, que já salvou a equipe em várias partidas, incluindo no duelo do primeiro contra o Atlético-MG.

Na ocasião, o camisa 1 defendeu um pênalti de Fred, fez importantes intervenções e ainda terminou a partida de forma heroica ao jogar no sacrifício após sofrer uma joelhada e um pisão, que o tiraram da rodada seguinte.

“Foi uma ótima partida. Individualmente muito boa também, defendi um pênalti do Fred. Também teve a questão das lesões, que me deixaram fora do próximo jogo (Vasco da Gama). Mas o mais importante foi a vitória”, concluiu o arqueiro.