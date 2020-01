Vanderlei é liberado de treinamento para acertar com o Grêmio

Um acerto entre o goleiro Vanderlei, Santos e Grêmio está próximo de ser selado. Nesta quarta-feira, o arqueiro sequer foi ao campo para treinar e o Peixe o liberou para finalizar sua transferência junto ao clube gaúcho.

O camisa 1 vem sido especulado no Imortal há algumas semanas e finalmente a novela vem chegando ao fim. Vanderlei deve viajar ainda nesta noite para Porto Alegre, onde dará a continuidade no processo contratual.

A negociação deve render R$ 3 milhões ao Santos e atleta chegará ao Grêmio com contrato de dois anos. Os valores salariais ainda serão negociados.

Uma eventual despedida já foi até gravada para a Santos TV, canal oficial do Alvinegro Praiano, e o anúncio pode ser feito a qualquer momento.

Sem Vanderlei, Santos dá continuidade na pré-temporada com treino em dois períodos

Já pensando na temporada 2020, o Peixe segue firme sua pré-temporada. Nesta quarta-feira, os jogadores treinaram em dois períodos com bola, sob a tutela de Jesualdo Ferreira no CT Rei Pelé.

Na segunda parte do treinamento, durante à tarde, alguns jogadores não foram ao gramado, como o lateral-direito Madson e o meia-atacante Cueva, contudo não preocupam.

A estreia oficial do Santos está marcada para o próximo dia 23, quando recebe o RB Bragantino, em casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.