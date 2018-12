Vanderlei, do Santos, diz não ter recebido propostas: “Tem que ver com o Peres”

O goleiro Vanderlei, do Santos, está na mira do Flamengo e São Paulo, mas não recebeu qualquer proposta até o momento. O interesse foi confirmado pelo presidente José Carlos Peres em entrevistas recentes.

O camisa 1 do Peixe planeja o 2019 no Peixe e fica feliz pelo reconhecimento de outros clubes do futebol brasileiro.

“É especulação, tenho contrato, fica para a diretoria. Tem que ver com o Peres isso aí, das propostas, mas para mim não chegou nada”, disse Vanderlei, durante o Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.

“É a valorização do trabalho, quer dizer que é bem feito e gera interesse de grandes clubes. Espero fazer meu trabalho cada vez melhor para quem sabe ganhar títulos em 2019 pelo Santos”, completou.

Vanderlei tem contrato com o Santos até dezembro de 2020. O Peixe até aceita negociar o goleiro, mas só em caso de “proposta irrecusável”.