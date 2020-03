Uribe recusa proposta por chances no Santos, mas fica fora até do banco

Fernando Uribe vivia a expectativa de se firmar no Santos sob o comando de Jesualdo Ferreira. Na prática, porém, o cenário é outro.

Uribe teve três chances no Campeonato Paulista, não agradou o técnico e ficou fora até do banco de reservas para o jogo mais importante dessas primeiras semanas de 2020.

O centroavante não foi relacionado para a partida contra o Defensa y Justicia (ARG) nesta terça-feira, pela estreia na Libertadores da América. O camisa 20 acabou preterido pelos prováveis titulares Eduardo Sasha e Yuri Alberto e pelos reservas Raniel, Kaio Jorge e Arthur Gomes.

A frustração ocorre pouco tempo depois de Uribe recusar proposta de empréstimo do Athletico-PR em busca de oportunidades no Peixe. O Alvinegro não deu andamento na negociação por conta do “não” do atacante.

Contratado por cerca de R$ 5 milhões junto ao Flamengo no ano passado com um dos maiores salários do elenco, Uribe ainda não se firmou. São 14 jogos ao todo e nenhum gol marcado. O contrato vai até junho de 2022.

