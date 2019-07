Uribe elogia intertemporada e revela ansiedade por primeiro gol no Santos

Desde o dia 30 de maio no elenco do Santos, Fernando Uribe chegou com o objetivo de ser o principal centroavante da equipe e para findar a falta de um camisa 9 no elenco. Até agora, o colombiano soma três jogos pelo Peixe, porém ainda não conseguiu balançar as redes.

Planejando a volta do calendário oficial, por conta da pausa para a Copa América, o atacante está ansioso pelo volta do Campeonato Brasileiro para, enfim, marcar seu primeiro gol.

“Estou com muita vontade e com um pouco de ansiedade também para voltar a jogar e por marcar o primeiro gol com a camisa do Santos, que, para mim, será muito emocionante. Espero que seja rápido, que neste primeiro jogo já possa marcar e, além disso, que o time continue da mesma forma que terminou antes da pausa”, afirmou o jogador.

Depois de folga nesta segunda-feira, o Santos voltou a treinar na manhã desta terça para começar uma semana com trabalhos em dois período, de manhã e de tarde, até sexta.

“A intertemporada está sendo intensa, mas eu acho que isso servirá para nos prepararmos melhor para o recomeço do campeonato. Isso será bom para todos”, reforçou o atacante Uribe.

Vice-líder do Brasileirão, com 20 pontos, o Peixe volta a jogar oficialmente após a pausa no dia 13 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Antes, porém, os comandados de Jorge Sampaoli terão um jogo-treino diante da Ponte Preta, neste sábado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com