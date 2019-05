Fernando Uribe aparece no BID e pode estrear pelo Santos contra o Ceará

A espera da torcida do Santos para ver o camisa 9 em campo pode ter acabado. Na tarde desta sexta-feira, Fernando Uribe apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá fazer a sua estreia diante do Ceará, no domingo em Fortaleza.

Na parte da manhã desta sexta, o colombiano teve sua rescisão com o Flamengo confirmada, e pouco tempo depois, apareceu regularizado como reforço do Peixe. O colombiano foi apresentado na última quinta-feira como o décimo reforço para a temporada 2019. O contrato será válido até dezembro de 2022.

Anteriormente, o Alvinegro da Vila Belmiro contratou Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, Felipe Jonatan, Jorge, Jobson e Marinho. O recém-chegado vem para suprir a principal carência do atual elenco: a posição de centroavante.

Regularizado, Uribe pode aparecer no banco de reservas contra o Vozão. A partida está marcada para às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza e é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.