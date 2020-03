Último jogo oficial de Pepe pelo Santos completa 51 anos nesta quinta-feira

No dia 19 de março de 1969, o Santos venceu o América-SP por 2 a 1 na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. A partida que completa 51 anos nesta quinta-feira foi marcada por ser o último jogo oficial do ponta-esquerda José Macia, o Pepe, um dos maiores ídolos do Peixe.

Pepe vestiu a camisa do Alvinegro Praiano durante toda sua carreira como jogador. Ao todo, foram 403 gols em 741 jogos com a camisa santista, feito que o coloca como o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Pelé. O currículo do ex-jogador conta com onze Campeonato Paulistas, cinco Taças Brasil, um Torneio Roberto Gomes Pedrosa, duas Copas Libertadores e duas Copas Intercontinentais.

Data histórica no calendário alvinegro! Há 51 anos, o Santos vencia o América-SP por 2 a 1 e o #ÍdoloEterno @josemaciapepe realizava sua última partida profissional. O ponta encerrava ali uma carreira de atleta dedicada EXCLUSIVAMENTE ao Santos. #OnThisDay⁣ pic.twitter.com/vWLjFR2vV1 — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 19, 2020

Pouco mais de dez mil pessoas presenciaram a última partida oficial de Pepe. Na ocasião, o ex-jogador entrou no lugar do atacante Douglas e participou da vitória do Peixe por 2 a 1 contra o América de São José do Rio Preto. Edu, outro ídolo santista, foi o autor dos dois gols alvinegros.

Hoje com 85 anos de idade, Pepe possui um canal no YouTube onde conta histórias de futebol e é presença constante em jogos, eventos e comemorações do Santos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com