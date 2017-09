Última vitória do Corinthians na Vila marcou fim de tabu contra Robinho; relembre

Historicamente, o Santos costuma impor respeito contra o Corinthians na Vila Belmiro. Em 105 jogos dentro de casa contra o rival, o Peixe venceu 48 vezes e foi derrotado em 35 oportunidades, além de 22 empates. O último revés para o Timão em Urbano Caldeira, porém, foi um duro golpe para a torcida santista.

Em agosto de 2014, a diretoria do Alvinegro Praiano havia acabado de anunciar o retorno do ídolo do Robinho pela terceira vez. Empolgados, os santistas optaram por promover a reestreia do atacante no dia 10 daquele mês, justamente em um confronto contra o Corinthians, seu maior ‘freguês’.

Porém, o tiro saiu pela culatra. Robinho até teve uma boa atuação, com dribles e chutes a gol, mas não conseguiu evitar a vitória do Timão, com gol do zagueiro Gil aos 39 minutos do segundo tempo.

O revés acabou com um tabu que o craque santista ostentava contra o rival. Antes daquele jogo, Robinho tinha uma série quase perfeita diante do Corinthians, com oito vitórias e um empate em nove jogos.

O confronto de 2014 também contou com a expulsão de Alison. Hoje titular de Levir Culpi depois de ficar um período afastado, o volante acabou saindo do jogo após falta em Elias ainda no primeiro tempo e saiu chorando de forma descontrolada do gramado.

Raphael Claus foi quem tirou Alison de campo. No mesmo jogo, o árbitro ainda acabou sendo empurrado pelo corintiano Petros, mas mandou a bola continuar rolando.

Curiosamente, Santos e Corinthians irão duelar neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, com Claus novamente comandando o apito.

Em terceiro no Brasileirão, com 38 pontos, o Peixe precisa da vitória para seguir sonhando com a conquista do título. O Timão lidera o torneio nacional com 50 pontos.