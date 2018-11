Treino com desfalques mantém dúvidas sobre escalação do Santos

O Santos trabalhou sob chuva na tarde dessa quarta-feira, no CT Rei Pelé, e, apesar da atividade aberta à imprensa, Cuca não seu qualquer sinal do time que deve ir a campo na segunda-feira, às 20h, contra a Chapecoense, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Veríssimo, com dores no joelho direito, sequer deu as caras no gramado. Rodrygo chegou para trabalhar com tosse. Por isso, a comissão técnica preferiu não expor o garoto na chuva. Ambos não devem ser problemas para o técnico santista.

Por outro lado, Cuca não poderá contar com Gabriel, Victor Ferraz e Diego Pituca, suspensos. Luiz Felipe também está praticamente descartado por causa de um estiramento na panturrilha direita.

A tendência é que Daniel Guedes atue na lateral direita. No meio, Bryan Ruiz, Yuri e Guilherme Nunes lutam por uma vaga, assim como Sasha e Copete concorrem para substituir Gabriel.

Dessa forma, ainda é muito difícil gravar a escalação do Peixe para a próxima rodada do Brasileirão. A tendência é que Cuca feche as atividades nos dois próximos dias para fazer os trabalhos táticos.

O Peixe é o sétimo colocado na tabela de classificação, com 46 pontos, junto com Atlético-MG e Cruzeiro. A briga é por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. A Raposa, por ter levado o título da Copa do Brasil, já está garantida no torneio continental.

