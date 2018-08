Torcida pede, e Santos muda horário do jogo contra o Sport

O Santos ouviu a torcida e alterou o horário do jogo contra o Sport no dia 18 de agosto, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes marcada para as 21h, a partida será às 16h (de Brasília).

Após o empate em 0 a 0 com o Ceará, na última quarta-feira, em Fortaleza, o Peixe “conversou” com um torcedor por meio do Twitter e pediu apoio nas redes sociais e maior presença no estádio. O feedback teve o pedido por um horário melhor para o jogo na Vila. E a CBF acatou o pedido nesta sexta-feira.

“Logo que acabou o jogo contra o Ceará, na última terça, muitos torcedores nos procuraram aqui no Twitter para sugerir uma campanha que unisse todo mundo em prol da nossa reação! Um dos pedidos era para tentarmos mudar o horário do jogo contra o Sport, que estava marcado para as 21 horas. Valeu todo mundo que pediu, que mandou sugestão. Vocês fazem a diferença. O canal por aqui segue aberto. Contamos com todos. Seguimos empenhados para termos mais novidades em breve”, escreveu o Santos, no Twitter.