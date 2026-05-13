Torcedores têm problemas para comprar ingressos para jogo do Santos em Itaquera

Torcedores do Santos enfrentaram dificuldades para acessar o site Sócio-Rei na manhã desta quarta-feira, durante a venda de ingressos para a partida contra o Coritiba, que será realizada na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A instabilidade na plataforma gerou reclamações entre os alvinegros.

Em nota oficial, o clube confirmou o problema e informou que equipes de tecnologia atuam para restabelecer o serviço. Segundo o Santos, o setor de TI trabalha em conjunto com a empresa responsável pela manutenção do site para solucionar a instabilidade o mais rápido possível.



“O Santos informa que foi constatada instabilidade no acesso ao site Sócio-Rei nesta manhã de quarta-feira (13). Nossa equipe de TI, em conjunto com a empresa responsável pela plataforma, tem trabalhado intensamente para resolver o problema”, disse o clube.

Ainda no comunicado, o Santos lamentou o ocorrido e agradeceu a compreensão da torcida.

O Santos encara o Coritiba no domingo, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Os preços dos ingressos inteiros variam de R$ 60,00 a 140,00. Os setores mais baratos são o Norte e o Sul, enquanto a seção mais cara é a Oeste Inferior.

O Santos busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro time no Z4.

O Santos FC informa que foi constatada instabilidade no acesso ao site Sócio-Rei nesta manhã de quarta-feira (13). Nossa equipe de TI, em conjunto com a empresa responsável pela manutenção da plataforma, tem trabalhado intensamente para resolver o problema o mais rápido… pic.twitter.com/KUwCrZhoxJ — Santos FC (@SantosFC) May 13, 2026

Cronograma de vendas:

Segunda-feira (11/05) – 13h – Apenas Sócios

Quarta-feira (13/05) – 06h – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

Prioridade 1 (cinco estrelas) – 18h – 11/05

Prioridade 2 (quatro estrelas) – 06h – 12/05

Prioridade 3 (três estrelas) – 13h – 12/05

Prioridade 4 (duas estrelas) – 19h– 12/05

Prioridade 5 (Santos Mais Popular) – 17h– 13/05

Veja os preços dos ingressos para o duelo:

Norte: R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira)

R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira) Sul: R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira)

R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira) Leste Superior: R$ 40,00 (meia) / R$ 80,00 (inteira)

R$ 40,00 (meia) / R$ 80,00 (inteira) Leste Inferior: R$ 60,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira)

R$ 60,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira) Oeste Superior: R$ 50,00 (meia) / R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia) / R$ 100,00 (inteira) Oeste Inferior: R$ 70,00 (meia) / R$ 140,00 (inteira)

Visitante*

Arquibancada Sul: R$ 60,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira)

*Ingressos para compra disponíveis em ingressos.santosfc.com.br

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