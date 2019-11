Opositores protestam contra Peres antes de reunião do Conselho do Santos

Opositores protestaram contra José Carlos Peres antes de reunião do Conselho Deliberativo do Santos na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro. Peres não compareceu à Vila Belmiro e foi representado por três membros do Comitê de Gestão.

Os torcedores posicionaram faixas citando “ditadura” e reclamaram de gastos no cartão corporativo, contas de 2018 e falta de respostas a requerimentos.

Outra faixa pediu para Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, agir. Uma imagem menor pediu respeito ao dinheiro do clube com a imagem de uma calcinha, em alusão a um suposto gasto de familiares de Peres no cartão corporativo.