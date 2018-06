Torcedores do Santos invadem hotel em Curitiba para protestar

Torcedores do Santos protestaram contra o time em invasão ao hotel onde o elenco está hospedado em Curitiba, depois da derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente Orlando Rollo, o volante Renato e o atacante Gabigol foram conversar com os santistas. Gabriel Barbosa foi um dos maiores alvos da torcida.

O conflito dentro do hotel foi superado e o protesto continuou fora do estabelecimento, depois do ônibus chegar com os atletas. A delegação volta para Santos apenas nesta sexta-feira. Veja as fotos abaixo.