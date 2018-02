Torcedora do Santos se inspira em Marquezine e homenageia ‘Vandeuslei’

Há uma semana, Neymar agitou as redes sociais ao mostrar Bruna Marquezine com uma camiseta em sua homenagem, com a seguinte frase estampada: “Sorry, ur not Neymar Jr” (Desculpa, você não é o Neymar, em inglês). E a ideia inspirou uma torcedora do Santos.

A estudante de administração Marwa El Hage, de 19 anos, homenageou o goleiro Vanderlei no Carnaval com uma réplica da camiseta. A santista curte o feriado com a fantasia em São Paulo.

“Meu objetivo era brincar no Carnaval com o meme que a Bruna Marquezine fez para o Neymar, e quem eu amo tanto na vida para fazer essa fantasia? O Vanderlei. Foi uma homenagem mesmo. Ele merece muito pelo tanto que salva a gente todo o jogo (risos)”, disse Marwa à Gazeta Esportiva.

A imagem tem repercutido nas redes sociais. A ideia da torcedora é fazer com que Vanderlei, que é tímido e não tem perfis na web, veja a homenagem.

“Eu acho que ele vai ver. Por ele ser tímido, geralmente as pessoas não brincam com ele. E eu quero brincar justamente para ele se sentir querido”, explicou.

Vanderlei tem 34 anos e já disputou 171 partidas pelo Santos desde 2015. O goleiro defendeu um pênalti no último domingo, em empate em 2 a 2 com a Ferroviária, em Araraquara.