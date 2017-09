Titular, Thiago Ribeiro ganha chance para provar seu valor no Santos

Thiago Ribeiro será a principal novidade do Santos para o embate decisivo contra o Barcelona de Guaiaquil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores. O atacante substituirá Copete, que sentiu dores na coxa direita e nem viajou com a delegação do Peixe.

Com contrato até o final do ano, o jogador de 31 anos tem a chance de mostrar seu valor para permanecer no alvinegro na próxima temporada.

Experiente, Ribeiro já chegou em duas finais (São Paulo, em 2006, e Cruzeiro, em 2009) e foi artilheiro da competição continental em 2010. Porém, ele ainda não conseguiu conquistar a taça da Liberta.

“Foram duas vezes que bati na trave com vice-campeonato e agora temos mais uma chance de conquistar esse tão sonhado título. Seria o tetra do Santos. Muita alegria de estar na expectativa de jogar um jogo tão importante, que é o que todo jogador quer. Quando surgir oportunidade, não estarei no mesmo nível físico dos companheiros, mas fazer um grande jogo seria muito bom. Vou procurar dar minha contribuição ao time e fazer uma grande partida para fazer jus à confiança que estão depositando em mim”, disse Thiago Ribeiro.

Para o duelo desta quarta, o atacante santista acredita que um empate no Estádio Monumental do Equador pode ser positivo para o Peixe. Afinal, os comandados Levir Culpi decidem a classificação para a semifinal da Libertadores na Vila Belmiro, no dia 20.

“Um empate pode se dizer que é bom, ainda mais se for com gol, porque decidimos em casa. Mas o Santos tem que pensar em vencer. Tem que ter cautela e inteligência. Quanto melhor o resultado aqui, melhor para o jogo da volta. Tem que ter inteligência como tivemos contra o Corinthians”, concluiu Thiago.