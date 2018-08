Titular, Luiz Felipe diz que elenco do Santos ficou feliz e triste com saída de Braz

Com o empréstimo de David Braz ao Sivasspor-TUR e a lombalgia de Lucas Veríssimo, Luiz Felipe assumiu a titularidade do Santos ao lado de Gustavo Henrique. A dupla fez sucesso no Campeonato Brasileiro de 2016.

“Eu sempre procuro seguir uma linha: quando entrar, tenho que ir bem para deixar boa impressão e dar conta do recado. Está sendo importante, não jogava há muito tempo, sem sequência grande da lesão e fica a dúvida sobre voltar a jogar o que jogava, ser titular novamente… Fico feliz por voltar e fazer grandes jogos. Estou bem feliz com meu desempenho”, disse Luiz Felipe, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

“É muito importante ter essa sequência. A maior foi cinco jogos no Paulistão. Emplacar mais uma sequência vai ser muito importante. A dupla com Gustavo, sem dúvida, me deixa muito feliz. Foi uma dupla que deu muito certo em 2016, o melhor momento da minha carreira… Espero que consigamos conquistar grandes coisas e termos um bom momento novamente”, completou.

Luiz também analisou a saída de David Braz, um dos capitães do Peixe ao lado de Renato. De acordo com o relato do defensor, o elenco ficou feliz e triste com a liberação da diretoria.

“Ficamos tristes pela saída do Braz, um cara que nos ajudou bastante, era um líder. Ficamos felizes também, porque era uma coisa que ele queria”, concluiu.

Luiz Felipe será titular do Santos na partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Fortaleza, em jogo antecipado da 20ª rodada do Brasileirão.