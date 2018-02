Titular após cinco meses, Cittadini é elogiado no Santos: “Dinâmico”

Léo Cittadini foi a novidade do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, neste domingo, na Vila Belmiro. O meio-campista substituiu Renato, poupado, com qualidade e acabou elogiado pelo técnico Jair Ventura.

Cittadini não era titular desde o dia 16 de setembro, em derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Ele passou por cirurgia no ombro esquerdo, se recuperou e voltou a ganhar minutos no Peixe com o técnico Jair Ventura no Paulistão.

“Foi dinâmico. Levou cartão (no primeiro tempo) e eu pensei em tirá-lo, mas estava bem, mesmo com muito tempo sem jogar como titular. Primeira vez comigo, deu mobilidade, dinâmica, chegou na frente, marcou como volante e armou como meia. Quem ganha é o Santos. Temos encontrado soluções caseiras sem Lucas Lima, grande responsável pela armação do Santos no ano passado”, explicou o treinador.

Léo tem chamado a atenção de Jair nos treinamentos. Revelado nas categorias de base do alvinegro, ele é meia de origem, mas mostra características para atuar como “médio” no esquema 4-1-4-1 do Santos, à frente de Alison e ao lado de Renato ou Vecchio.

Em 2017, Cittadini atuou em 15 partidas. Nessa temporada, são três jogos, diante de Ferroviária, São Paulo e Santo André. Recentemente, ele foi procurado pelo São Paulo. Seu contrato vai apenas até o fim de 2018.