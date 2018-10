Tite revela que cogitou convocar Rodrygo e lamenta venda precoce

Durante a coletiva de imprensa realizada após anunciar a convocação para a Seleção Brasileira, o técnico Tite revelou que cogitou chamar o jovem Rodrygo, do Santos. Questionado sobre a diferença do poderio financeiro do futebol brasileiro ao europeu, o comandante lembrou da venda do jovem de 17 anos ao Real Madrid e fez questão de elogiar o futebol do atleta.

“Pensei em trazer o Rodrygo, mas vi que ele não está maturado para o contato físico. Ele joga muito, mas muito, joga um futebol pensado, não físico. É de habilidade, ele pensa para jogar. Mas não está maturado fisicamente, e o Real Madrid já levou”, revelou Tite.

Vale lembrar que na última segunda-feira o treinador esteve no estádio do Beira Rio e acompanhou de perto a atuação do atacante no empate santista em 2 a 2 com o Internacional, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com apenas 17 anos, Rodrygo já completou 49 partidas com a camisa do Santos, além de sete gols marcados. O destaque na temporada já rendeu na venda do atleta ao Real Madrid, fechada em R$ 193 milhões. O atleta permanece no elenco santista até junho do ano que vem.

Se ainda não teve a chance pela Seleção Principal, a jovem cria da base do Peixe já representou a camisa verde a amarelo na categoria sub-20. Há duas semanas, Rodrygo foi o responsável pelo gol brasileiro do empate diante do Chile pelo placar de 1 a 1.