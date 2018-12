Tigres pede alto por Rafael Carioca e Vargas e esfria interesse do Santos

O Tigres pediu alto por Rafael Carioca e Eduardo Vargas e esfriou o interesse do Santos. Os mexicanos querem $ 8 milhões (R$ 31 mi) pelo meio-campista e $ 10 milhões (R$ 39 mi) pelo atacante.

O Peixe estava de olho na dupla por conta de um desentendimento com Ricardo Ferretti, noticiado pela imprensa mexicana. Eles teriam sido cobrados pelo técnico em treinamento, respondido e trabalhado separadamente na sequência. Ao ver o execução errada da atividade física, o treinador teria mandado a dupla para casa e o relato dá conta de destempero do volante brasileiro, contido por companheiros para não chegar às vias de fato.

O Alvinegro acreditava que o ato de indisciplina, principalmente de Carioca, poderia facilitar uma negociação. A situação, porém, foi contemporizada pela diretoria do Tigres e o preço no mercado continuou alto, fora da realidade financeira santista.

O Santos procura um volante técnico, como Rafael Carioca, e Vargas é um antigo conhecido de Jorge Sampaoli, seu comandado na Universidad de Chile e na seleção chilena. Sem sucesso nas negociações, o Peixe procura outras opções.

O Alvinegro ainda não contratou para 2019. A reapresentação do elenco, com o primeiro treinamento do novo técnico, está marcada para quarta-feira à tarde.