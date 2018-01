Testes e academia: o 1º treino de Gabigol no retorno ao Santos

Gabigol treinou pela primeira vez no retorno ao Santos na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante passou por testes e complementou a atividade na academia.

As imagens da Santos TV mostram o treinamento do atacante. Em parte do vídeo, o camisa 10 diz que estará no Pacaembu, domingo, quando o Santos enfrenta o Ituano, às 19h30. Ele, porém, vai precisar de alguns dias para se recondicionar física e tecnicamente antes de reestrear.

A expectativa da comissão técnica é ter Gabriel por alguns minutos no clássico contra o Palmeiras, dia 4, na arena do rival, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Emprestado pela Internazionale-ITA, Gabigol tem contrato com o alvinegro até o dia 31 de dezembro de 2018.