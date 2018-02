Testes de Jair custam pontos, e Santos tem pior início desde 2008

O Santos não começou bem o Campeonato Paulista de 2018. Com oito pontos em seis jogos, o Peixe só não largou pior do que em 2008, há 10 anos, quando teve cinco pontos nas oito primeiras partidas. A irregularidade faz com que o alvinegro seja o segundo colocado no Grupo D, atrás do Botafogo.

O técnico Jair Ventura acredita que os desfalques e a rodagem no elenco justificam a perda de pontos. O Santos venceu Linense e Ponte Preta, empatou com Ituano e Ferroviária e perdeu para Bragantino e Palmeiras.

“O Santos é uma nova equipe, tem jogadores para chegar. Quando tivermos todo mundo, poderemos estar mais fortes ainda. Quero dar oportunidade a todos. Isso pode custar pontos, mas não posso chegar em momentos decisivos sem saber quem usar”, explicou o treinador.

O Peixe vem atuando sem três jogadores considerados titulares: Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Bruno Henrique. E o alvinegro ainda procura por substitutos para Zeca, Lucas Lima e Ricardo Oliveira no mercado. Em compensação, diante da Ferroviária, contou pela primeira vez com Gabigol e os retornos de Gustavo Henrique e Vitor Bueno, que estavam lesionados.

A próxima partida do Santos será contra o São Caetano na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Azulão é o lanterna do Grupo B. Restam seis rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista.