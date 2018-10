Técnico “feijão com arroz”, Cuca reclama de fake news no Santos

O problema crônico das fake news no Brasil tem afetado até Cuca no Santos. Sem nenhuma rede social, o técnico tem um plagiador no Instagram com mais de 17 mil seguidores.

Na noite desta quinta-feira, esse perfil falso publicou uma imagem com a frase: “Um dia tudo acaba”. Vários torcedores do Peixe acreditaram e ficaram com receio da saída do treinador.

“É uma mulher. Minhas filhas falaram para ela largar. Ela não larga, vou fazer o quê? Não tenho Facebook, Instagram, nada. É a lei, pode, vai fazer o que? Eu tinha, daí num jogo, Atlético-MG x São Paulo, estava no hotel em SP. Libertadores. Minhas filhas mandaram foto de onde estávamos, eu mandei onde eu estou e apareceu Icloud, dei ok e foi para o Facebook. Imagina o que eu entendo disso. Excluí da minha vida, não quero, e comigo é só no zap zap”, disse Cuca, em entrevista coletiva, antes de responder se é um técnico “raiz”.

“Feijão com arroz. Não passa fome. De vez em quando dá para colocar uma carne moída”, completou.

Cuca ainda aproveitou para desmentir a suposta insatisfação com a diretoria por conta da premiação (o bicho) não paga na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em clássico no Pacaembu, no último dia 13.

“É matéria mentirosa. É mal informado ou mentiroso. Não tem insatisfação nenhuma. Isso não é verdade. Eu falo aberto com vocês”, concluiu.