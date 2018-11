Técnico do Santos vê “injustiça” na defesa e explica “vantagem” de Bruno Henrique

O técnico Cuca acredita que, independentemente da escalação, será injusto no clássico entre Santos e Palmeiras, sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador escolherá a dupla de defesa titular entre três opções: Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo. Os dois primeiros vinham jogando antes da suspensão automática na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, na Vila Belmiro.

“O que é justo fazer hoje com a zaga? Luiz Felipe ou Gustavo Henrique? E o Veríssimo, talvez o melhor que temos? Quem eu tirar será injusto, a não ser que eu trabalhe com os três para contentar a todos, mas não farei isso a princípio. São decisões que o treinador tem e não vai agradar a todos. Alguns gostam mais de Luiz, Gustavo ou do Lucas… O que importa é eu ter na cabeça que fiz o melhor e o mais justo. E quem sair, vai jogar quando merecer. Eles se escalam”, disse o técnico Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Cuca também comentou sobre a confiança dada ao questionado Bruno Henrique. Destaque do futebol brasileiro em 2017, o atacante não repete as boas atuações e vê Derlis González em alta. O camisa 11, porém, tem uma vantagem.

“Não temos o Gabriel como referência para batida da defesa para o ataque. Se marcarem tiro de meta, temos que ter referência e não temos sem Bruno Henrique. Seria ele ou Copete. É uma das situações que explicam a utilização”, afirmou Cuca, antes de despistar a escalação.

“Eu não abandono jogador mesmo, mas não confirmei Bruno para jogar, posso pôr o Derlis, mas tenho confiança nele”, concluiu.

Dessa forma, a provável escalação do Santos para enfrentar o líder Palmeiras é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo) e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique (Derlis González) e Gabigol.