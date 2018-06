Técnico do Santos prevê nova chance para Lucas Lourenço: “Idade de trazer”

O Santos foi eliminado na primeira fase do Mundial Sub-17, na Espanha, mas Lucas Lourenço se destacou e deve voltar ao elenco profissional, como publicado pela Gazeta Esportiva.

O técnico Jair Ventura elogia o meia, diz que a idade de 17 anos é boa para promovê-lo de volta ao grupo principal e afirma que gostaria de vê-lo jogar algumas vezes pela base ainda.

“Fez boa competição, essa idade é a do Santos de trazer. Esteve com a gente, foi bem, não chegou a jogar, mas fez amistosos e foi bem. Tem chance, sim. Vamos com calma, teremos recesso. Vem jogando bem, importante, e jogando. Não adianta trazer e não jogar. Jogador tem que jogar. Importante treinar e descer para jogar. Estamos olhando os meninos. Vamos olhar com carinho”, disse Jair, em entrevista coletiva.

Camisa 10 da equipe sub-17, Lucas fez quatro gols em três jogos. Ele esteve entre os profissionais nas primeiras semanas de 2018, mas acabou devolvido à base por Jair Ventura. O técnico, que o testou até como lateral-direito, viu o Menino da Vila sem a estrutura física suficiente para competir com os mais velhos.

Lourenço ficou com o grupo principal por pouco mais de um mês, foi relacionado para três partidas do Campeonato Paulista, mas não estreou. De volta ao sub-17, seguiu como destaque no time dirigido por Luciano Santos.

O Santos tem como prioridade trazer um meia armador. Lucas Lourenço possui essas características e é o garçom desde o sub-11. Ele prefere as assistências aos gols, porém, tem boa finalização, como mostra no Mundial Sub-17.