Técnico do Santos diz que jogo contra o Vasco pode definir planejamento

Técnico do Santos, Cuca diz que a partida contra o Vasco neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode definir o planejamento da equipe.

Os três pontos podem aproximar o Peixe da zona de classificação para a Libertadores da América em 2019. E uma derrota, porém, colocaria o alvinegro perto da zona do rebaixamento novamente.

“É muito importante distanciar, há confiança maior. E se conseguirmos vitória, pensamos em outros planos. Jogo fará diferença de planejamento. Luta contra o rebaixamento ou encostar no grupo Libertadores. Pode ser seis, sete ou até oito (classificados)”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

O Santos é o 14º colocado, com 24 pontos e uma partida a menos. O Vasco tem a mesma pontuação. A Chapecoense, primeiro time no Z-4, tem 21. O Atlético-MG, sexto colocado, tem 34.