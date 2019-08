Técnico do Peru, Gareca se reúne com Cueva, do Santos, nesta quinta

Ricardo Gareca, técnico da seleção do Peru, se reuniu com Christian Cueva, do Santos, na tarde desta quinta-feira, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo empresário do meia, Cesar Mejía, à Gazeta Esportiva.

Gareca e o auxiliar Sergio Santín conversarão com vários jogadores do Peru em seus países de trabalho. O início do “tour” é no Brasil, onde o treinador também quer falar com Guerrero, do Internacional.

De acordo com o agente, a reunião entre Gareca e Cueva contou com diversos assuntos. Um deles é a falta de espaço no elenco do Peixe. O jogador não tem ido nem para o banco de reservas com Jorge Sampaoli por causa do limite de cinco estrangeiros relacionados.

Cueva espera recuperar o espaço no Alvinegro, mas não descarta ser negociado. O presidente José Carlos Peres recusou o empréstimo ao Botafogo nos últimos dias. Gareca deixou o atleta tranquilo e ratificou o interesse em seu futebol para a sequência do trabalho na seleção.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar (RUS) ao Santos até janeiro de 2020, mas o contrato prevê compra obrigatória por R$ 26 milhões. O Peixe, se não vender o atleta antes, terá de pagar essa quantia em quatro anos, até 2023. O salário é um dos maiores do elenco: cerca de R$ 600 mil.

