Suspenso, Sampaoli prepara alternativas e espera ser “insignificante” em Santos x Goiás

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, espera ser “insignificante” na partida contra o Goiás de domingo às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O auxiliar Jorge Desio será o substituto. Sampaoli assistirá de um dos camarotes e preparou o elenco durante a semana para não fazer falta.

“Aceito a ausência na área técnica. Tento organizar tudo para ausência ser bem substituída e nada mude o que fazemos. O que importa são os jogadores. Confio em quem trabalha comigo. O que importa são os jogadores. Estarão todos preparados para que eu seja insignificante. Jogadores estarão à altura”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“É ansiedade, é como se eu não estivesse no campo não estar ali. Fiquei fora também na Champions e sofri muito. Sem estar perto dos jogadores sofro muito”, completou.

Jorge Sampaoli definirá o time titular no treinamento da tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, e conversará com Jorge Desio para encaminhar possíveis substituições e variações táticas durante a partida. Lucas Veríssimo está de volta e deve ser titular.

