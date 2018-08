Suspenso, lateral esquerdo Dodô desfalca o Santos contra o Ceará

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em confronto antecipado pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo para enfrentar o Ceará, no Estádio Presidente Vargas. O lateral esquerdo Dodô é desfalque certo para o técnico Cuca em Fortaleza.

Escalado como titular no empate sem gols diante do Botafogo, Dodô foi advertido com o amarelo pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior durante o segundo tempo da partida disputada no Engenhão. Na medida em que tomou o terceiro cartão, precisará cumprir suspensão.

Sem Dodô, Cuca deve escalar o meio-campista Jean Mota improvisado na lateral esquerda para encarar o Ceará. Após o jogo contra o Botafogo, o técnico destacou a polivalência do atleta e citou-a como fator para mantê-lo dentro de seus planos.

Com apenas 17 pontos, o Santos aparece no 15º posto do Campeonato Brasileiro e corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, já que pode ser ultrapassado por Bahia e Chapecoense, ambos com 17 pontos. Diante do Ceará, o time de Cuca tentará encerrar uma série de cinco rodadas de jejum no torneio nacional.