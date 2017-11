Suspensão, pouco futebol e grosseria: noite triste para Lucas Lima no Santos

Lucas Lima vai caminhando para ter um melancólico fim de passagem no Santos. Com contrato terminando no dia 31 de dezembro, o meia não deve aceitar a renovação com o Peixe e vem colecionando problemas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, o camisa 10 voltou a apresentar pouco futebol, viu o alvinegro perder de virada para o Bahia, na Fonte Nova, e ainda retrucou a repórter Fabíola Andrade, do SporTV, na saída do gramado.

“Você sabe que eu não vou falar. Então por que vem aqui?”, reclamou Lucas Lima após ser parado pela jornalista, que tentou uma declaração do jogador.

Para completar a noite tenebrosa, o meia ainda levou o terceiro cartão amarelo e irá desfalcar a equipe comandada por Elano no duelo contra o Grêmio, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Foi a 12ª vez que Lucas Lima foi amarelado, sendo o líder do quesito nesta edição do torneio nacional.

Fora contra os gaúchos, o camisa 10 terá mais jogos (contra Flamengo e Avaí) para não deixar o Santos com sua imagem arranhada em 2018.

Com a permanência no Peixe praticamente descartada, o jogador vê o Palmeiras como um dos possíveis destinos. Porém, o meia só irá para o alviverde se não aparecerem ofertas de grandes clubes da Europa.