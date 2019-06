Sub-20 “fica pequeno”, e Santos cogita emprestar Jackson Porozo

O Santos cogita emprestar Jackson Porozo, zagueiro equatoriano destaque da equipe sub-20, para algum clube da Europa na próxima janela internacional de transferências, a partir de julho.

Porozo tem 18 anos e disputa o Mundial Sub-20 pelo Equador, classificado às quartas de final para enfrentar os Estados Unidos, e está sendo observado por equipes da Alemanha, Espanha, Holanda, Itália e Portugal na competição realizada na Polônia. O Peixe, porém, não quer negociá-lo antes da estreia como profissional – até por imaginar um valor abaixo do que pode receber num futuro próximo.

Como é difícil o defensor ganhar espaço no elenco dirigido por Jorge Sampaoli, a diretoria Alvinegro e o empresário pensam no empréstimo a uma equipe da Europa, com alto valor de compra fixado. A decisão dependerá de propostas aos zagueiros profissionais – Lucas Veríssimo é cotado para venda, por exemplo -, e possíveis ofertas por estrangeiros do plantel.

O maior entrave de Porozo é ser “gringo”. O Santos tem Aguilar, Cueva, Derlis, Sánchez, Soteldo e Uribe bem avaliados no elenco, além de Bryan Ruiz e Copete sem espaço. O limite é de cinco relacionados por partida. Jackson Porozo foi inscrito no Campeonato Paulista, mas acabou nem relacionado.

Titular do Equador no Mundial Sub-20, pré-convocado para a seleção principal e cortado antes da Copa América e monitorado por clubes da Europa, Jackson Porozo vê a base e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes “pequenos” neste momento. Se o espaço no elenco profissional não aparecer, o destino será o exterior. Seu salário atual é muito pequeno para o padrão – cerca de R$ 10 mil por mês.

