Soteldo tenta superar limite de estrangeiros para se firmar no Santos

Primeiro reforço anunciado em 2019 e camisa 10 do Santos, Soteldo ainda não se firmou como titular. E antes disso, o meia-atacante precisa superar o limite de cinco estrangeiros relacionados por partida.

O venezuelano ficou fora do jogo contra o Guarani, no último dia 18, pela necessidade de escalar Copete na lateral esquerda. Quando o Peixe confirmar as contratações de Felipe Jonatan e Jorge, o colombiano perderá espaço para Soteldo.

“Não (incomoda). Foi apenas um jogo. O professor falou comigo por causa desse limite de cinco estrangeiros. Quero sempre jogar, mas isso ocorreu comigo e agora é preciso ganhar o posto, não só no 11, mas no grupo estrangeiro também”, disse Soteldo.

“É pouco a pouco para ganhar a confiança do técnico como todos os jogadores. Tenho que estar tranquilo, agora mais ainda, tenho que fazer as coisas muito melhor e pensar que há que estar bem, todos precisam estar bem para demonstrar que podem jogar. Há competição sadia e todos brigam pela posição”, completou.

O Santos tenta regularizar Felipe Jonatan a tempo da partida contra o Oeste, sábado, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Se isso não ocorrer, Soteldo pode ver o jogo da televisão novamente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com