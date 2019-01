Soteldo chega a São Paulo para assinar contrato com o Santos

A agonia do torcedor santista por um reforço está perto de ser amenizada. Na noite dessa sexta-feira, desembarcou em São Paulo o meia-atacante Yeferson Soteldo. O jogador chegou acompanhado de um de seus empresários com acertar os últimos detalhes com o clube da Vila Belmiro. Há chance de anúncio oficial nesse sábado.

Algumas pequenas pendências precisam ser resolvidas até lá, mas nada que preocupe ou que coloque o acordo em risco. O jogador venezuelano deve assinar contrato de três anos com o Peixe.

Soteldo pertencia ao Huachipato-CHI. Os chilenos aceitaram a proposta de 3,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões) e liberaram o jogador de 21 anos. Em 2018, o jovem defendeu a Universidad de Chile, fez 37 partidas e marcou sete gols.

Pablo Pérez, do Boca Juniors, ainda está em pauta, mas as negociações não avançaram e nenhuma proposta oficial foi feita até o momento, de acordo com o presidente do clube argentino.