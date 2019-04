Sob a batuta de “xodó” de Sampaoli, Santos estreia no Brasileiro Sub-17

A equipe sub-17 do Santos enfrentará o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Ulrico Mursa, na estreia do inédito Campeonato Brasileiro da categoria. Pelo Paulista, os Meninos da Vila venceram o EC São Bernardo por 4 a 0, no último fim de semana.

Uma das apostas do time agora comandado por Márcio Griggio é Gabriel Pirani, camisa 10 e “xodó” de Jorge Sampaoli.

O meia é o único sparring fixo do sub-17, presente na maior parte da rotina de treinamentos de Sampaoli. O argentino utiliza um grupo de transição para estimular a evolução dos jovens e ajudar em situações de jogo. Posicionados como o adversário seguinte deve atuar, os garotos enfrentam os titulares em trabalho tático.

“Sempre tento absorver tudo que ele passa para mim e para outros atletas. É um dos maiores treinadores do futebol brasileiro e do mundo. Mais do que ser sparring, estou sparring. Estou podendo vivenciar essa experiência desde janeiro. Acho que é o momento da carreira que mais evolui e tenho evoluído. Tenho evoluído muito com os ensinamentos de toda a comissão técnica do profissional, assim como com os ensinamentos do professor Marcio Grigio, que tem me acrescentado muito”, disse Pirani, à Gazeta Esportiva.

“Estou muito focado em fazer um grande ano pelo sub-17. Os grandes jogadores do mundo sempre foram protagonistas nessa categoria. Subir para o profissional é um sonho que dependerá da minha performance nas categorias de base. Quem sabe após a Copa São Paulo do ano que vem”, completou o meia.

Aos 17 anos, Pirani fala sobre a responsabilidade de ser o camisa 10 e elogia a nova comissão técnica. Márcio Griggio estava no São Caetano antes de aceitar o convite do Peixe.

“Sempre uma honra, apesar de termos vários outros camisas 10 dentro do time. O importante é sempre estar entre os 11”, afirmou.

“Esse ano estamos determinados a ganhar campeonatos. O que faz um grande jogador são as vitórias e conquistas. Temos um grande time, com jogadores que corriqueiramente frequentam as seleções de base e estamos juntos desde o sub-13. A chegada do professor Marcio Grigio nos deu uma nova motivação e novos estímulos. Temos tudo para conquistar títulos esse ano”, concluiu.

O Santos está no Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-17, ao lado de Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Ponte Preta, Sport e Vasco da Gama. Na primeira fase, os clubes jogam em turno único e os quatro primeiros colocados garantem a classificação para as quartas-de-final.