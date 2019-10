Site mexicano diz que Monterrey quer Sampaoli, do Santos; técnico ainda não foi procurado

O técnico Jorge Sampaoli, do Santos, é um dos cotados para substituir Diego Alonso no Monterrey. Outros candidatos são Ariel Holan, ex-Independiente (ARG), e Matías Almeyda, do San José Earthquakes, da MLS. As informações são do Goal México.

A Gazeta Esportiva procurou pessoas próximas a Sampaoli – o treinador ainda não foi procurado pelo Monterrey. O objetivo, mesmo que receba proposta do futebol mexicano, é permanecer ao menos até dezembro.

Jorge Sampaoli possui contrato até dezembro de 2020, mas ainda não decidiu pela permanência. De acordo com o superintendente Paulo Autuori, a chance da comissão técnica ficar é grande.

“Conversa é sempre de continuidade. Se vai ser viável ou não depende do que o clube pode oferecer sobre verdade. Não contratações, mas ser claro com ele. Mostrou que dentro disso está satisfeito na cidade, clube. Temos conversado para entender o quanto é valioso o trabalho. Contexto é bom. Poderia fazer mais? Claro, todos nós podemos, mas é o que queremos. Exigir muito de si mesmo. Não só com o treinador, mas dos jogadores também”, disse Autuori, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Sampaoli foi procurado anteriormente por Atlético-MG e Flamengo, no Brasil, Bétis, na Espanha, e as seleções do Equador, Irã e Marrocos.

