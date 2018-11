Sereias vencem o Sport Girls e se classificam para a semifinal da Libertadores

As Sereias da Vila venceram o Sport Girls-PER por 3 a 0 na noite desta segunda-feira no estádio do Sesi, em Manaus, e estão classificadas para a semifinal da Libertadores Feminina. Os gols foram marcados por Tayla, Alanna e Dani Silva.

Mesmo com time alternativo, o Santos controlou a partida e terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento e a liderança isolada, com 13 gols marcados e um sofrido em três jogos.

As Sereias irão reencontrar o Colo Colo-CHI na semifinal da próxima quinta-feira, às 22h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia. Na primeira fase, o Alvinegro venceu por 4 a 1.

Destaque do Peixe, Brena foi substituída com dores. A técnica Emily Lima, porém, descartou qualquer problema muscular grave e previu a meia à disposição da semifinal.