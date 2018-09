Sem Veríssimo, Santos tem duas dúvidas antes de enfrentar o Grêmio

Lucas Veríssimo voltou a sentir dores na coxa esquerda e desfalcará o Santos contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há duas opções para a vaga do zagueiro ao lado de Gustavo Henrique: Robson Bambu e Luiz Felipe. O primeiro é mais cotado.

“Ele não chega a ter lesão. Teve hematoma. Não é nada que preocupe. Questão de uma semana, no máximo 10 dias. Mais precaução para não ter uma lesão grave. Estamos nos precavendo da forma correta”, disse o técnico Cuca, em entrevista coletiva.

“Treinamos também com Luiz Felipe. Dois estão prontos. Como é bom ver menino (Robson Bambu), com contrato a vencer, tem cabeça boa, preocupado em jogar, agarra essa situação. Se não está preparado, está queimado. Futebol é assim. Entrou e deu conta do recado, parece que joga há muito tempo. Luiz Felipe é do mesmo nível e com mais experiência. Estaremos bem servidos com quem jogar”, emendou.

Outra dúvida na escalação é o substituto de Carlos Sánchez, convocado para a seleção uruguaia. Derlis González foi o primeiro testado nos treinamentos, mas Cuca observou Jean Mota, Arthur Gomes e Bryan Ruiz.

“Vocês olharam parte do treino. Era isso? É parte do treino. As coisas podem mudar. Vocês viram, treinamos três ou quatro possibilidades, hoje mais um pouco. Vamos ajustar imaginando o melhor em busca da manutenção, sem mexer tanto e dar sequência. Dar sequência em 80 ou 90%. Os demais vocês sabem. Só essa posição está aberta (do Sánchez). Vamos ver o jogo. Podemos lamentar e comemorar presença do outro. Quem entrar fará um grande jogo”, concluiu.

O provável Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu (Luiz Felipe), Gustavo Henrique e Dodô; Derlis González (Jean Mota, Arthur Gomes ou Bryan Ruiz), Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Gabigol.