Sem ver família, Peres promete “ir ao inferno” contra “morte” do Santos

O presidente José Carlos Peres gosta de fazer analogias para explicar a situação financeira do Santos. E depois da “teta com 420 chupetinhas”, o mandatário falou que iria ao inferno para salvar o Peixe da morte.

“Vou ao inferno para defender o clube, mas não vou para me vender ao Diabo. Temos que dar as mãos e fazer o que estamos fazendo. Santos tem uma máquina enorme, três quatro vezes maior do que deveria. Tem que enxugar doa a quem doer. Quando se manda alguém embora, há uma família por trás. São crianças, esposas, arrimo de família. Entendemos, mas patrão está morrendo. Se não consertarmos, não vamos ter o Santos por muito tempo. Fomos obrigados a cortar ídolos porque custam dinheiro e às vezes não têm função. Época de contratações políticas acabaram. Abrimos lista de funcionários para quem quiser. A quem puder ajudar, minha porta está aberta. Não fui picado por mosquitinho. Posso atender cada um. Estamos há 90 dias só resolvendo problemas. Não perdemos jogadores e contratamos e pagamos em dia. Economizaremos 29 milhões ao ano. Foram cortes que não agradaram a todos. É ruim. Eu não durmo em casa por ter cortado alguém. Levamos o problema para casa. É que nem o médico com morte de paciente”, disse Peres, antes de lamentar a saudade da família.

“Nós, eu e o Comitê de Gestão, temos trabalhado 16 horas por dia. Não vejo minha família há muito tempo”, afirmou o presidente santista.

O Santos fez centenas de demissões em 2018, em todos os departamentos. No elenco profissional, vários foram liberados e o grupo ainda será enxugado. A ideia é economizar em diversos setores para aliviar as contas. Neste momento, até o pagamento de salários é desafio difícil. Quem dirá contratar…

O Peixe trouxe três jogadores, todos por empréstimo: Dodô, Eduardo Sasha e Gabigol. O trio é titular na equipe do técnico Jair Ventura.