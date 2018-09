Sem treino, Santos aposta no papo para se reabilitar após tropeços

O Santos aposta, mais uma vez, na “lábia” do técnico Cuca por um bom resultado. O Peixe praticamente não treinará antes de enfrentar o Atlético-PR neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco alvinegro fez um trabalho regenerativo na última sexta-feira e fará uma leve movimentação neste sábado. Com o desgaste do empate em 1 a 1 com o Vasco, na última quinta, e o tempo ruim na Baixada Santista, há boa chance de, no máximo, um rachão ser comandado pela comissão técnica.

Antes do treinamento desta sexta, Cuca reuniu o grupo para uma conversa e, em determinados momentos, foi ríspido para cobrar a reação do time após três tropeços: empates contra São Paulo e Vasco e derrota para o Cruzeiro. A preparação começou ali.

“Bronca não, preocupação. Temos que ganhar de qualquer forma no domingo para continuar somando pelo objetivo. É o que planejamos desde o começo. Ele nos viu meio acomodados, foi uma chamada de atenção. Ele quer que a gente vença no domingo, com bom trabalho”, disse Carlos Sánchez, em entrevista coletiva.

Para vencer o Furacão e se reabilitar, o Santos terá que superar a ausência de Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Derlis González e Eduardo Sasha brigam pela posição – Felippe Cardoso ainda se recupera de dores na coxa direita.

O time provável é: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez, Derlis González (Eduardo Sasha), Rodrygo e Bruno Henrique.