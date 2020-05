Sem saber futuro no Santos, Jackson Porozo diz: “Meu objetivo é jogar na Europa”

O zagueiro Jackson Porozo não sabe seu futuro no Santos, mas tem como objetivo jogar no futebol europeu em breve.

Convocado pela seleção equatoriana principal, o jovem de 19 anos ainda não estreou como profissional no Peixe.

“Estou mantendo a minha forma física. Não sei sobre o Santos e o que vai ocorrer. Estou no Brasil e minha família no Equador”, disse Porozo, em entrevista ao “Mundo Deportivo”.

“Gosto do futebol da Inglaterra e da Alemanha. Sempre vejo na TV. Meu novo objetivo que tenho na cabeça é jogar na Europa”, completou.

Jackson Porozo tem contrato até 2023. O Santos venceu a concorrência do Palmeiras para tirá-lo do Manta, do Equador, em 2018.

