Sem Rodrygo, Cuca garante que objetivo do Santos ainda é não cair

O técnico Cuca comandou o último treinamento do Santos antes da viagem a Salvador, onde o time visitará o Vitória, na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Rodrygo, que foi poupado da atividade por conta de um incômodo na coxa direita, o comandante alvinegro prefere adotar cautela e ainda garantir que o objetivo do elenco é se livrar do rebaixamento, embora seja o dono da segunda melhor campanha neste segundo turno.

“Temos que chegar a 42 pontos para nos salvar do rebaixamento, essa é a nossa primeira meta. Não podemos negar, chegamos em 17º, fizemos 20 pontos, somos o vice-líder do returno, o aproveitamento melhorou. Hoje nós temos um padrão, uma regularidade. Pode ser que às vezes não jogamos bem, mas passamos confiança”, disse Cuca em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Já em relação a Rodrygo, um dos principais jogadores da equipe, apesar da pouca idade, o treinador santista preferiu não assegurar a ausência do atacante. No entanto, caso ele realmente não tenha condições de ir a campo, Derlis González será o encarregado de preencher o setor ofensivo.

“O Rodrygo está com uma dorzinha no posterior ou no adutor. Ele viaja, mas a gente vai reavaliá-lo amanhã. Caso Rodrygo não possa jogar, sim [Derlis González será o titular]. Hoje, Rodrygo não estaria disponível, mas vamos esperar amanhã e sexta-feira”, completou Cuca.

Desta maneiram, o Santos deve ir a campo na próxima sexta-feira, contra o Vitória, no Barradão com: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo (Derlis González), Gabigol e Bruno Henrique