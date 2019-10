Sem Pituca, Sampaoli relaciona 23 no Santos para enfrentar o Bahia

Nesta quinta-feia, às 19h15 (horário de Brasília), o Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro, e para essa partida, o Peixe não poderá contar com Diego Pituca, que com uma lesão no tornozelo esquerdo, sequer estará no banco de reservas.

Havia uma esperança de que o jogador pudesse ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o duelo desta quinta-feira, mas a Gazeta Esportiva teve acesso à lista de relacionados do Alvinegro Praiano e verificou que o volante ficará mesmo fora.

Além dele, a outra ausência fica por conta de Lucas Venuto. No caso do atacante, no entanto, a exclusão se dá mesmo por opção técnica, uma vez que o jogador não enfrenta nenhum tipo de problema físico.

Confira os 23 relacionados para a partida entre Santos x Bahia

Goleiros: Everson, Vanderlei e John;

Laterais: Pará, Victor Ferraz, Jorge e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Evandro, Carlos Sánchez, Jean Mota e Jobson;

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Tailson, Derlis González e Uribe.